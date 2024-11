Israël en guerre : un haut responsable du Hamas incarcéré menace de déclencher des guerres dans les prisons israéliennes

Le commissaire des services pénitentiaires israéliens (IPS), Kobi Yaakobi, a déclaré aujourd’hui au Comité de sécurité nationale de la Knesset qu’un haut responsable du Hamas incarcéré en prison avait menacé de déclencher une guerre dans les prisons israéliennes.

Kobi Yaakobi a indiqué que le haut responsable du Hamas emprisonné lui avait dit : « vous mettrez fin à la guerre à l’extérieur ; nous la commencerons en prison ». Un haut responsable du Fatah a également affirmé au commissaire israélien que « nous célébrerons notre Jour de l’Indépendance à l’intérieur de la prison« .

« Ces citations résonnent en moi, et je me prépare avec les moyens et je prépare l’équipe en conséquence« , a affirmé Kobi Yaakobi lors de la session à la Kenesset.

Par ailleurs, lors d’une interview au journal israélien Maariv publié aujourd’hui, Kobi Yaakobi a souligné le fait que « les services pénitentiaires doivent disposer de services de renseignement solides« .

« Nous avons le potentiel d’améliorer considérablement la sécurité et la prévention de la criminalité, ce qui a un impact direct sur la sécurité publique au-delà des murs des prisons« , assure le commissaire des services pénitentiaires israéliens.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 101 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités