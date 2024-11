Israël en guerre : le directeur de l’AIEA affirme qu’Israël n’a pas « frappé une installation nucléaire » lors de sa récente attaque contre L’Iran

Le directeur général de l’AIEA, (l’Agence internationale de l’énergie atomique) Rafael Grossi, a démenti aujourd’hui les affirmations du Premier ministre Benjamin Netanyahu selon lesquelles Israël aurait frappé un site nucléaire en Iran, lors de sa riposte militaire contre la République islamique survenue le 26 octobre dernier.

Le premier ministre israélien a déclaré récemment que l’un des sites attaqués par les forces israéliennes était lié au programme nucléaire iranien. Selon certaines informations, Benjamin Netanyahu ferait référence au site de Parchin, où la République islamique possédait un site nucléaire au début des années 2000, qu’elle a finalement déplacé et dissimulé.

Rafael Grossi a déclaré que Parchin n’avait pas connu d’activité nucléaire depuis longtemps, tout en reconnaissant que cela aurait pu être le cas dans un passé lointain.

« Si vous faites référence à la zone de Parchin, nous ne considérons pas qu’il s’agit d’une installation nucléaire. Nous n’avons aucune information qui confirmerait la présence de matériel nucléaire à cet endroit… il aurait pu être impliqué dans certaines activités dans le passé, peut-être, mais pas même dans ce bâtiment [qu’Israël a frappé]« , a indiqué le directeur de l’AIEA.

Rafael Grossi a ajouté qu’il « laisse aux décideurs militaires le soin de juger et de caractériser les lieux » mais que pour l’AIEA, Parchin « n’est pas une installation nucléaire« .

Eliran COHEN pour Israel Actualités