Israël en guerre : le ministre israélien de la Défense affirme qu’il est temps pour Israël de frapper l’Iran

Lors d’une réunion avec l’État-major de Tsahal, Israël Katz, le nouveau ministre israélien de la Défense, a déclaré que la situation diplomatique, opérationnelle et tactique pour attaquer le programme nucléaire iranien n’a jamais été aussi faisable, réaliste et probable qu’elle l’est aujourd’hui.

Le ministre israélien a également expliqué comment les deux précédentes frappes israéliennes contre l’Iran cette année ont clairement montré à quel point l’armée de l’air israélienne est supérieure aux aspects les plus avancés des systèmes de défense aérienne de la République islamique iranienne.

« Il existe une opportunité d’atteindre l’objectif le plus important — contrecarrer et éliminer la menace de destruction qui pèse sur l’État d’Israël… Aujourd’hui, il existe un large consensus au niveau national et au sein de l’establishment de la défense sur la nécessité de contrecarrer le programme nucléaire iranien, et il est entendu que cela est réalisable — non seulement sur le plan de la sécurité, mais aussi sur le plan diplomatique« , a déclaré Israël Katz.

Par ailleurs, le ministre israélien de la Défense a aussi affirmé qu’il n’y aura pas de cessez-le-feu avec le Hezbollah tant que le groupe terroriste libanais ne s’engagerait pas à rester au nord du fleuve Litani au Liban, mais aussi tant qu’Israël n’obtiendra pas le droit de faire respecter cette promesse du Hezbollah par la force militaire ainsi que le droit d’attaquer les tentatives de contrebande de nouvelles armes au Hezbollah.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 101 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités