Israël en guerre : une attaque à la roquette du Hezbollah provoque la mort de deux personnes dans le nord d’Israël

Deux personnes ont été tuées cet après-midi à la suite d’un tir direct d’un missile du Hezbollah dans la région de Nahariya, dans le nord d’Israël.

Le Magen David Adom a annoncé que les deux victimes sont deux hommes âgés d’une quarantaine d’années. Deux autres blessés ont été évacués vers l’hôpital après avoir été blessés par des éclats d’obus.

L’armée israélienne a également informé que trois missiles ont été lancés au total et que deux ont été interceptés.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 101 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités