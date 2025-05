Israël en guerre : le nouveau-né de Tze’ela Gez, la victime de l’attentat terroriste de Judée-Samarie, succombe à ses blessures

Ravid Chaïm, le nourrisson né par césarienne d’urgence suite à une attaque terroriste meurtrière près de Peduel et Bruchin dans l’ouest de la Judée-Samarie et qui a tué sa mère Tze’ela Gez, a été déclaré mort tôt ce matin au centre médical pour enfants Schneider à Petah Tikva.

Il était dans un état critique depuis sa naissance et recevait des soins intensifs en unité de soins intensifs néonatals. Le petit Ravid Chaïm a été enterré aux côtés de sa mère Tze’ela sur la place Har HaMenuchot, à Jérusalem. Il a été prénommé Ravid Chaïm la semaine dernière par son père, conformément au souhait de son épouse.

Malgré de longs efforts de réanimation, le personnel hospitalier a finalement été contraint de constater son décès.

Il y a deux semaines, l’hôpital Beilinson, situé dans la ville de Petah Tikva, a annoncé que Tze’ela Gez, femme enceinte, mère de trois enfants qui a été victime d’un attentat terroriste sur la route 446, près de Peduel (implantation israélienne de Judée-Samarie), a succombé à ses blessures.

Originaire de l’avant-poste israélien de de Brukhin en Judée-Samarie, Tze’ela Gez se dirigeait vers la maternité pour accoucher, lorsqu’un terroriste armé a ouvert le feu sur son véhicule.

Les médecins du service de traumatologie de l’hôpital Beilinson ont réussi à accoucher le bébé et ont immédiatement entrepris des efforts pour le stabiliser. Il était durant deux semaines jusqu’à son décès aujourd’hui, dans un état « grave, mais stable ».

Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a réagi dans un post publié sur son compte X (anciennement Twitter), au décès du nouveau-né Ravid Chaïm.

« C’est avec une profonde tristesse et une grande douleur que nous avons appris ce matin la mort du petit Ravid Chaïm, fils de Tze’ela et Hananel Gez. Aucun mot ne saurait apaiser le meurtre d’un nouveau-né et de sa mère. C’est l’héroïsme des pionniers des implantations israéliennes en Judée-Samarie et leur dévouement qui vaincront tous nos ennemis« , a affirmé Benjamin Netanyahu.