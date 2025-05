L’envoyé spécial américain pour la Syrie affirme que la paix est possible entre Israël et le nouvel État Syrien

Lors de son premier voyage à Damas qui a eu lieu cette semaine, l’envoyé spécial des États-Unis pour la Syrie, Thomas Barrack, a indiqué que la paix entre la Syrie et Israël est réalisable.

« La Syrie et Israël ont un problème qui peut être résolu. Mais cela commence par un dialogue. Je dirais que nous devons commencer par un simple accord de non-agression et discuter des frontières« , a déclaré Thomas Barrack devant des journalistes.

Thomas Barrack a également informé que la Syrie ne serait plus considérée comme un État soutenant le terrorisme par les États-Unis, expliquant que le problème était « résolu avec la fin du régime d’Assad ».

« L’intention de l’Amérique et la vision du président sont que nous devons donner une chance à ce jeune gouvernement en n’interférant pas, en n’exigeant pas, en ne donnant pas de conditions, en n’imposant pas notre culture à leur culture« , a affirmé l’envoyé américain.

Les propos de Thomas Barrack interviennent après que Reuters a informé plus tôt cette semaine, qu’Israël et la Syrie sont en contact direct et ont tenu ces dernières semaines des réunions en face à face visant à apaiser les tensions et à prévenir un conflit dans la région frontalière entre les deux pays.

L’agence de presse londonienne a aussi noté que ces contacts marquent une évolution significative dans les relations entre deux États qui se trouvent depuis des décennies dans des camps opposés en conflit au Moyen-Orient, alors que les États-Unis encouragent les nouveaux dirigeants islamistes de Damas à établir des relations avec Israël et que l’État hébreu atténue ses bombardements sur la Syrie.

Eliran COHEN pour Israel Actualités