Israël en guerre : Le premier ministre de l’Autorité palestinienne démissionne

Le premier ministre de l’Autorité palestinienne, Mohammad Shtayyeh a présenté aujourd’hui sa démission, ainsi que celle de son gouvernement, à Mahmoud Abbas.

Selon les informations des médias israéliens, Mohammad Shatyyeh a annoncé qu’il espère que sa démission permettra ensuite « la nécessité d’un nouvel arrangement qui garantira l’unité palestinienne« .

Selon les premières informations, Mohammad Shatyyeh pourrait être remplacé par Mohammad Mustafa, ancien vice-Premier ministre et économiste qui est également président du Fonds d’investissement palestinien.

Cette décision intervient alors que les États-Unis font pression de plus en plus sur Mahmoud Abbas pour qu’il procède à une refonte de l’Autorité palestinienne. Les responsables américains espèrent qu’une Autorité palestinienne refondée gouvernera la bande de Gaza après la guerre

Suite à cette démission, un haut responsable du Hamas a déclaré à l’agence de presse londonienne Reuters, que cette décision devait être suivie d’un accord plus large sur la gouvernance pour les palestiniens.

« La démission du gouvernement de Shtayyeh n’a de sens que si elle s’inscrit dans le contexte d’un consensus national sur les dispositions à prendre pour la prochaine phase », a déclaré Sami Abu Zuhri, le haut responsable du Hamas, à Reuters.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualité