Israël en guerre : Tsahal et le Shin Beth démentent les informations selon lesquelles des centaines de terroristes du Hamas auraient utilisé des cartes SIM israéliennes avant les massacres du 7 octobre

Dans un communiqué conjoint, l’armée israélienne et le Shin Beth ont démenti cet après-midi les informations survenus plus tôt dans la journée, selon lesquelles des centaines de terroristes du Hamas auraient utilisé simultanément des cartes SIM israéliennes avant de perpétrer les massacres du 7 octobre.

« La publication concernant les 1 000 cartes SIM israéliennes qui se sont allumées en même temps est fausse et loin de la réalité. Dans la pratique, une accumulation de signes indicatifs a été reçue, qui comprenait, entre autres, le clignotement de douzaines de signes qui avaient été allumés lors d’événements antérieurs. En conséquence, le système a été formé et des opérations de renseignement et opérationnelles ont été menées sur le terrain« , indique Tsahal et le Shin Beth dans leur communiqué.

L’armée israélienne et le Shin Beth précisent également que « comme indiqué précédemment, la nuit du 7 octobre, des signaux indicatifs ont été reçus pour lesquels des évaluations de la situation ont été effectuées et des décisions opérationnelles ont été prises en conséquence. Les signes révélateurs sont basés sur une variété d’outils et de capacités, y compris des outils technologiques dont le mode et la méthode de fonctionnement ne peuvent être spécifiés« .

Cette mise au point intervient après les révélations faites aujourd’hui par la chaine 14. Selon le média israélien, le Shin Beth avait découvert la veille du 7 octobre, vers minuit, que des centaines de membres du Hamas avaient activé des cartes SIM israéliennes dans leurs téléphones.

Les services de renseignements israéliens auraient alors minimisé ce signal, estimant que cela faisait partie d’un entrainement militaire comme un autre du Hamas.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualité