« Une Vie » avec Anthony Hopkins raconte l’histoire vraie d’un héros qui ne voulait pas en être un

Cela n’arrive pas souvent dans nos colonnes, mais lorsque cela arrive, il est important d’en parler, en effet hier après mon épouse et moi sommes allés au cinéma aller voir un film, et pas n’importe quel film, celui qui a sauvé des enfants juifs en Tchécoslovaquie avant l’invasion par l’Allemagne nazi en 1939, et le courage de ce britannique qui au péril de sa vie a tenté de sauver le maximum d’enfants Tchèques..

Voila, ci-dessous un résumé du film :

À Prague, en 1938, alors que la ville est sur le point de tomber aux mains des nazis, un banquier londonien va tout mettre en œuvre pour sauver des centaines d’enfants promis à une mort certaine dans les camps de concentration.

et le lien de la bande annonce :https://youtu.be/yP_1HIAI9_4?si=E73xSjQdB72RyWhd

je vous laisse le soin d’aller le voir au cinéma, un chef d’œuvre à ne pas manquer

Bravo