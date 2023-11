Israël en guerre : le président turc Erdogan affirme qu’Israël est un « état terroriste »

Le président de la Turquie, Tayyip Erdogan, a déclaré aujourd’hui, au parlement turc, qu’Israël était un « État terroriste » commettant des crimes de guerre et violant le droit international dans la bande de Gaza.

Le chef d’État turc a aussi réitéré son soutien au Hamas, affirmant que l’organisation terroriste islamique était un parti politique élu par les Palestiniens.

Cette déclaration virulente du président Erdogan n’est pas anodine. Depuis le début du conflit, le dirigeant turc a multiplié les saillies haineuses à l’encontre d’Israël, déclarant, entre autres, regretter d’avoir serré la main de Benjamin Netanyahu à New-York et en déclarant que l’armée israélienne se conduit avec une inhumanité dans ma bande de Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 200 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités