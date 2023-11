Israël en guerre : Les États-Unis augmentent leur aide militaire à Israël

Selon les informations du site américain Bloomberg, les États-Unis ont augmenté leur aide militaire à Israël.

Le site d’information précise que le Pentagone a discrètement augmenté son aide militaire à Israël, en répondant aux demandes de l’État hébreu qui incluent davantage de missiles à guidage laser pour la flotte de navires de combat Apache, ainsi que des obus de 155 mm, des dispositifs de vision nocturne, des munitions anti-bunker et de nouveaux véhicules militaires.

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, les États-Unis ont apporté massivement leur soutien à l’État hébreu, en envoyant notamment deux portes avions.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 200 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités