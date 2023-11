Israël en guerre : Tsahal mène une opération militaire ciblée à l’hôpital al-shifa dans la bande de Gaza

L’armée israélienne a annoncé, tôt ce matin, qu’elle mène actuellement une opération militaire ciblée dans l’hôpital al-shifa situé dans la bande de Gaza.

Les forces de Tsahal qui sont parvenus à rentrer dans le complexe de l’hôpital avec des chars, visent les terroristes de Hamas et non les patients, le personnel médical et les civils. Selon les informations de l’armée israélienne, le Hamas utilise cet hôpital comme un quartier général et utilise les civils comme boucliers humains.

La direction de l’hôpital a d’ailleurs été prévenu par l’armée israélienne de l’entrée des combattants de Tsahal dans l’enceinte de l’hôpital.

Dans cette opération à haut risque pour Tsahal, l’un des enjeux est l’évacuation des civils palestiniens. Les combattants israéliens fournissent également du matériel médical comme des couveuses, de la nourriture pour bébés et des fournitures médicales à l’hôpital palestinien.

Pour le moment, les forces de Tsahal n’ont retrouvé aucun otage israélien dans le complexe hospitalier. L’opération militaire est actuellement toujours en cours.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 200 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités