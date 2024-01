Israël en guerre : le Qatar soumet une nouvelle proposition de cessez-le-feu à Gaza qui prévoit l’expulsion des dirigeants du Hamas de l’enclave palestinienne

Le Qatar a soumis cet après-midi une nouvelle proposition de cessez-le-feu dans la bande de Gaza qui prévoit l’exil des dirigeants du Hamas de l’enclave palestinienne.

En échange de l’expulsion des chefs terroristes du Hamas, Tsahal s’engage à retirer ses troupes à Gaza. Cet accord prévoit également la libération de tous les otages israéliens.

À partir de 18H00, le cabinet de guerre du gouvernement israélien va se réunir pour discuter de cette nouvelle proposition du Qatar.

Néanmoins, cet accord risque de ne pas aboutir. Il y a quelques minutes, le Hamas a annoncé rejeter toute option prévoyant son éjection au pouvoir dans la bande de Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 129 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités