Israël en guerre : selon une enquête de l’ONG UN Watch, 3000 enseignants de l’UNRWA ont célébrés sur Telegram, les massacres du Hamas le 7 octobre

L’ONG UN Watch a révélé aujourd’hui dans son rapport que 3000 enseignants de l’UNRWA (l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient), ont célébré les massacres du Hamas en Israël le 7 octobre, dans des messages envoyés sur une chaine Telegram.

Dans la chaine Telegram dévoilé par UN Watch, les enseignants ont qualifié les terroristes du Hamas de « héros », ont loué l’éducation reçue par les terroristes, ont partagé des images d’israéliens morts ou capturés et ont appelé à l’exécution des otages israéliens.

Le groupe de discussion Telegram contient de nombreux fichiers contenant les noms du personnel de l’UNRWA , les numéros d’identification, les horaires et le matériel pédagogique.

UN Watch dévoile également que si cette chaine de messagerie a pour objectif de soutenir les enseignants de l’UNRWA, ces enseignants partagent fréquemment des vidéos, des photos et des messages qui encouragent le terrorisme djihadiste et célèbrent ouvertement les massacres et les vols de civils par le Hamas.

Dans son rapport, UN Watch prend notamment l’exemple d’Abdallah Mehjez, un professeur à l’UNRWA, qui a exhorté les civils de Gaza à ne pas tenir compte des avertissements de Tsahal, les invitant à se mettre à l’abri du danger, mais les a plutôt enjoints à servir de boucliers humains.

Hillel Neuer, le directeur exécutif d’UN Watch, a qualifié dans un long thread sur X (anciennement Twitter) le groupe Telegram de plaque tournante de l’incitation des enseignants de l’UNRWA au terrorisme djihadiste et a exhorté les États membres de l’ONU à prendre des sanctions contre l’officine des Nations unies.

UN Watch (United Nations Watch) est une ONG basée à Genève qui se donne pour mission « d’assurer que l’ONU respecte sa propre Charte et que les Droits de l’Homme soient accessibles à tous ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 129 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités