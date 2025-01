Israël en guerre : le retour des déplacés gazaouis dans le nord de Gaza accepté dans les négociations de cessez-le-feu à Gaza

Selon les informations du média israélien N12, les négociateurs présents à Doha pour conclure un accord de cessez-le-feu à Gaza, se sont mis d’accord sur les grandes lignes du retour des habitants du nord de la bande de Gaza.

Selon l’accord, les hommes, les femmes et les enfants seront autorisés à retourner au nord depuis le sud de la bande de Gaza après avoir passé les inspections dans le corridor de Netzarim, qui traverse le territoire. Les inspections dans le corridor de Netzarim seront surveillées par des « entités internationales externes »,

Il s’agit là d’une concession importante de la part du gouvernement israélien, qui cherche à empêcher le Hamas de reconsolider son contrôle sur la région.

Néanmoins, des hauts responsables israéliens ont déclaré à N12 que des difficultés importantes entravaient l’avancement des négociations, affirmant que le Hamas s’était retiré des accords précédents sur plusieurs questions, notamment la fin de la guerre.

Selon des informations dévoilées aujourd’hui par le média israélien Kan News, qui se base sur les dires d’une source égyptienne haut placée dans les négociations, Le Hamas continuerait d’exiger un rôle dans la gouvernance de la bande de Gaza après la guerre comme condition préalable à tout accord sur la libération des otages israéliens.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 100 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités