Israël en guerre : les Émirats arabes unis veulent participer à une administration provisoire de Gaza après la guerre

Selon les informations de l’agence de presse londonienne Reuters, Les Émirats arabes unis ont discuté avec Israël et les États-Unis de leur participation à une administration provisoire de la bande de Gaza d’après-guerre jusqu’à ce qu’une Autorité palestinienne réformée soit en mesure de prendre le contrôle de l’enclave.

Une douzaine de diplomates étrangers et de responsables occidentaux ont déclaré à Reuters que les discussions en coulisses incluent la possibilité que les Émirats arabes unis et les États-Unis, ainsi que d’autres nations, supervisent temporairement la gouvernance, la sécurité et la reconstruction de Gaza après le retrait de l’armée israélienne et jusqu’à ce qu’une administration palestinienne soit en mesure de prendre le relais.

L’agence de presse britannique ajoute que durant les discussions, les Émirats arabes unis plaident pour une Autorité palestinienne réformée pour gouverner Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est dans le cadre d’un État palestinien indépendant. Pour le moment, Israël s’est toujours opposé à une telle décision.

« Les Émirats arabes unis ne participeront à aucun plan qui n’inclut pas une réforme significative de l’Autorité palestinienne, son renforcement et l’établissement d’une feuille de route crédible vers un État palestinien« , a déclaré un responsable émirati à Reuters.

Néanmoins, des diplomates et des responsables ont souligné à l’agence de presse londonienne que les idées qui avaient émergé des discussions aux Émirats arabes unis manquaient de détails et n’avaient pas été condensées dans un plan formel écrit ni adopté par aucun gouvernement.

En outre, Reuters indique également que les Émirats arabes unis sont un partenaire sécuritaire proche des États-Unis et, contrairement à la plupart des gouvernements arabes, ils entretiennent des relations diplomatiques avec Israël. Les diplomates et responsables ont déclaré que cela donne à l’État du Golfe un certain pouvoir de pression sur le gouvernement du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 100 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités