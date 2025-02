Israël en guerre : le Shin Beth arrête trois suspects, dont des juifs israéliens, après les attentats ratés contre des bus dans le centre d’Israël

Les forces du Shin Beth ont arrêté trois personnes soupçonnées d’avoir placé des engins explosifs dans des bus qui ont explosé hier soir dans le centre d’Israël. Parmi les suspects, certains sont des juifs israéliens.

Hier soir, quatre engins explosifs, pesant chacun environ cinq kilos et équipés d’un minuteur, ont été placés dans plusieurs bus. Trois d’entre eux ont explosé jeudi soir à Bat Yam, tandis qu’un quatrième a été découvert et neutralisé près de l’hôpital Wolfson à Holon. Aucun blessé n’a été signalé.

Suite à cette tentative d’attentat, le ministère israélien des Transports a ordonné des inspections nocturnes de tous les dépôts de bus, des renforcements de sécurité étendus au tramway de Jérusalem et une présence policière accrue dans les centres de transport public. Le chef d’état-major de Tsahal, le lieutenant général Herzi Halevi, a également ordonné aux forces d’intensifier les opérations le long des zones de sécurité sur la base des conclusions des services de renseignement.

L’une des bombes portait l’inscription « La revanche de Tulkarem », allusion à la ville palestinienne de Judée-Samarie située au bord de la ligne verte. La branche terroriste du Hamas de cette ville a par la suite fait allusion à son implication dans cet attentat.

Cette tentative grave d’attentat survient alors que les forces de Tsahal poursuivent l’opération « Mur de fer » en Judée-Samarie. Par ailleurs, trois bataillons supplémentaires de Tsahal, des brigades Kfir, Nahal et Commando, ont été déployés ce matin en Judée-Samarie.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 70 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualité