Israël en guerre : le Somaliland réfléchirait à accueillir des gazaouis après la guerre à Gaza

Le ministre des Affaires étrangères de l’État du Somaliland, Abdirahman Dahir Adan, a affirmé, dans une déclaration écrite qui a été envoyée à la chaîne publique israélienne KAN, que l’État africain n’exclut pas d’intégrer des civils gazaouis après la guerre dans la bande de Gaza.

« Nous sommes ouverts à la discussion sur tous les sujets, mais nous ne voulons pas spéculer sur des points qui n’ont pas encore été abordés. Tous les pays souhaitant discuter de certaines questions avec nous doivent d’abord établir des relations de travail avec nous et ouvrir des missions diplomatiques au Somaliland« , a déclaré le ministre.

Abdirahman Dahir Adan a ajouté que le plus important pour le Somaliland est « d’être reconnus après avoir montré au monde que nous sommes un pays pacifique et démocratique, indépendant depuis 33 ans« .

Le Somaliland est un État musulman de facto qui s’est séparé de la Somalie au début des années 1990 et a proclamé son indépendance. Cependant, la plupart des pays ne le reconnaissent pas officiellement. Israël est l’un des 35 pays à avoir reconnu l’indépendance de l’État en 1960, mais à ce jour, il n’existe aucune relation diplomatique officielle entre les deux pays.

Cette déclaration du ministre des Affaires étrangères de l’État du Somaliland intervient après que l’Associated Press ait dévoilé il y a quelques jours, que des responsables américains et israéliens avaient contacté des responsables de trois gouvernements d’Afrique de l’Est pour discuter du transfert potentiel de civils palestiniens déplacés de Gaza vers leurs territoires.

L’AP a nommé les trois États comme étant le Soudan, la Somalie et la région séparatiste du Somaliland.

L’agence de presse américaine a également ajouté que les responsables soudanais ont rejeté la proposition américaine, tandis que les responsables de la Somalie et du Somaliland ont déclaré qu’ils n’avaient pas été contactés à ce sujet.

Par ailleurs, lundi, CBS News a informé que le gouvernement du président américain Donald Trump et l’État d’Israël ont approché les gouvernements du Soudan et de la Somalie, et se sont aussi intéressés à la Syrie, comme lieux potentiels pour réinstaller les civils palestiniens de la bande de Gaza après la guerre.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 59 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités