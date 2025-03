Israël en guerre : les forces aériennes de Tsahal ont frappé 80 cibles du Hamas et du Jihad islamique palestinien à Gaza au cours de la nuit dernière

Les forces de l’armée de l’air israélienne ont poursuivi hier soir l’opération « Force et Épée » dans la bande de Gaza en menant des dizaines de frappes aériennes intensives visant spécifiquement les commandants de niveau intermédiaire du Hamas à Gaza et certains hauts responsables politiques du groupe terroriste palestinien.

Au total, Tsahal a frappé environ 80 cibles du Hamas et du Jihad islamique palestinien en environ 10 minutes, entre 2h10 et 2h20 du matin. La plupart de ces cibles ont été atteintes dans les deux premières minutes.

Lundi soir, les forces aériennes de Tsahal ont lancé une attaque massive dans la bande de Gaza éliminant six hauts responsables du Hamas : Mahmoud Abu Watfa, directeur général du ministère de l’Intérieur du Hamas ; Issam al-Da’alis, membre du bureau politique du Hamas ; Yasser Harb, également membre du bureau politique du Hamas ; Ahmed Omar al-Hatta, haut dirigeant ; Bahjat Abu Sultan, responsable de l’appareil de sécurité intérieure du Hamas ; Abou Obeida Mohammed al-Jamasi membre du bureau politique du Hamas. Selon des informations non vérifiées du groupe terroriste palestinien, plus de 300 personnes auraient péri durant les frappes israéliennes.

L’objectif de l’opération « Force et Épée » est en partie d’empêcher le Hamas de réhabiliter ses capacités et sa structure militaires à grande échelle, ainsi que de bloquer les futurs plans potentiels des terroristes du Hamas visant à s’infiltrer dans le territoire israélien.

Les attaques aériennes visent également à dégrader les capacités militaires renouvelées du Hamas après qu’il a été révélé que le groupe terroriste est revenu à une force de 25 000 hommes et que le Jihad islamique palestinien est revenu à une force de 5 000 hommes, les deux groupes reconstruisant également des positions défensives militaires dans toute la bande de Gaza.

Hier, lors d’une vidéo publiée sur son compte X (anciennement Twitter), le premier ministre Benjamin Netanyahu a justifié cette opération, affirmant que le Hamas a refusé à plusieurs reprises les propositions d’accord de cessez-le-feu et que dorénavant « Israël va agir contre le Hamas avec une force croissante, et désormais, les négociations ne se dérouleront que sous le feu« .

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 59 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités