P. Thévenot et ses enfants ont été menacés de mort à la suite d’un tweet de Rima Hassan après son voyage en Israel.

P. Thévenot a récemment été menacée de mort sur les réseaux sociaux après un tweet de Rima Hassan. Cet échange a provoqué une vague de réactions violentes, y compris des menaces envers Thévenot et ses enfants, rappelant les atrocités commises par le Hamas le 7 octobre en Israël. Cela met en lumière les dangers du harcèlement en ligne, en particulier pour les personnalités publiques s’exprimant sur des sujets sensibles.

Il est crucial que les responsables communautaires, y compris le Grand Rabbin de France Haim Korsia, le Président du Consistoire de France Elie Korshia et le Président du CRIF Jonathan Arfi, apportent un soutien clair et visible à P. Thévenot, en s’opposant fermement à ceux qui tentent de l’intimider.

Je note également le silence des médias et l’absence de réaction publique de la part du Président de la République Emmanuel Macron. Bien que je suppose qu’il ait pris contact avec elle, il semble que cela se fasse dans l’ombre pour éviter des débordements, encore une soumission face à l’islamisme et aux terroristes du Hamas et leur soutien.

Il est incompréhensible qu’une représentante reconnue du Hamas en France, qui ne se cahe plus, affichant des symboles français, ne soit pas encore destituée. Il est impératif que les autorités françaises agissent avec détermination pour retirer son mandat de députée européenne, lui retirer la nationalité française, et porter plainte pour incitation à la haine et menaces de mort.

Enfin, j’appelle tous les journalistes, médias et politiciens à dénoncer ces comportements. Les Français en ont assez d’être agressés et harcelés sur les réseaux sociaux, comme en témoignent les récentes attaques contre des personnes vulnérables.

Il est essentiel que nous nous unissions pour soutenir les victimes et nous opposer à ceux qui attisent la haine, comme Rima Hassan et ses alliés, y compris Jean-Luc Mélenchon de La France Insoumise. Ensemble, levons la voix et montrons que nous sommes solidaires contre toutes formes de violence et d’intimidation.

Alain SAYADA pour Israel Actualités Digital