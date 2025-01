Israël en guerre : l’envoyé de Donald Trump pour le Moyen-Orient aurait suggéré de relocaliser les civils gazaouis en Indonésie

Un responsable américain a déclaré à NBC News que l’envoyé du président américain élu Donald Trump au Moyen-Orient, Steve Witkoff, a suggéré de relocaliser une partie de la population de Gaza en Indonésie lorsque le processus de reconstruction de l’enclave palestinienne commencera.

« Si nous n’aidons pas les gazaouis, si nous n’améliorons pas leur vie, si nous ne leur donnons pas un sentiment d’espoir, il y aura une rébellion« , a indiqué le responsable américain.

Néanmoins, l’Indonésie (pays qui compte le plus de musulmans au monde avec 87 % de ses 270 millions d’habitants qui disent croire en cette religion) n’a pas encore réagi à cette proposition américaine. Cette décision semblerait aussi irréaliste vu qu’elle nécessiterait d’être validée par les civils gazaouis qui risqueraient de voir ça comme une « politique d’expulsion ».

Le responsable américain révèle également à NBC News que dans le cadre des efforts de l’administration du président américain élu Donald Trump pour maintenir le cessez-le-feu actuellement en cours entre Israël et le Hamas, Steve Witkoff envisage de se rendre dans la bande de Gaza, « ce qui lui permettrait de voir par lui-même la situation sur le terrain plutôt que de prendre au mot chaque camp« .

En outre, selon le responsable américain, l’envoyé américain de Donald Trump pour le Moyen-Orient serait principalement préoccupé par les conflits quotidiens entre Israël et le Hamas à Gaza qui pourraient retarder la libération d’otages supplémentaires, ce qui, selon le responsable, est « inévitable » malgré l’entrée en vigueur de l’accord de cessez-le-feu hier.

L’accord de cessez-le-feu actuellement en cours dans la bande de Gaza prévoit durant 42 jours la libération de 33 otages israéliens en échange de la libération de 1000 terroristes palestiniens détenus dans les prisons israéliennes, dont environ 190 purgeant des peines de 15 ans ou plus. D’autres otages israéliens devraient être libérés durant la deuxième phase. Le retrait de Tsahal de l’enclave palestinienne ainsi que les discussions concernant la future gouvernance de Gaza seront aussi mises en œuvre dans l’accord.

Pour le moment, trois otages israéliennes ont été libérés hier durant cet accord : Romi Gonen, âgée de 24 ans, Doron Steinbrecher, âgée de 31 ans et Emily Damari, âgée de 28 ans.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 94 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités