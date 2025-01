Israël en guerre : Tsahal annonce la mort d’un de ses soldats tués dans une opération en Judée-Samarie

L’armée israélienne a annoncé ce matin que le sergent-chef réserviste, Evyatar Ben Yehuda, âgé de 31 ans, originaire de Nitzan, a été tué hier soir lors d’un incident en Judée-Samarie.

Un officier de Tsahal, commandant du bataillon 8211 de la brigade Efraim, a également été blessé au cours de cet incident.

Selon le déroulé des faits qui sont survenus peu après minuit, un véhicule transportant les deux soldats a roulé sur un engin explosif improvisé lors d’une patrouille de routine du bataillon de réserve 8211 dans le village palestinien de Tamoun, situé dans la région de Menashe, en Judée-Samarie.

Tsahal enquête actuellement sur cet incident. Ce décès porte à 841 le nombre de soldats israéliens tués depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le 7 octobre 2023.

Par ailleurs, depuis les évènements du 7 octobre, les engins explosifs improvisés sont devenus un problème plus fréquent en Judée-Samarie, l’Iran fournissant des armes plus puissantes et les groupes terroristes palestiniens apprenant de nouvelles tactiques pour tendre des embuscades à certains véhicules blindés de Tsahal.

En août 2024, l’armée israélienne a annoncé que quatre soldats avaient été blessés à Tubas, dans le nord de la Judée-Samarie, après que leur véhicule partiellement blindé ait été touché par un explosif improvisé.

Un autre incident majeur de la sorte s’est produit le 27 juin dernier à Jénine, au cours duquel un soldat a été tué et auquel 22 autres ont été blessés.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 94 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités