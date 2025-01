Israël en guerre : l’envoyé de Donald Trump pour le Moyen-Orient rejoint les négociations à Doha pour le cessez-le-feu à Gaza

L’émissaire du président américain élu Donald Trump au Moyen-Orient, Steve Witkoff, est aujourd’hui à Doha pour assister aux négociations, qui ont lieu dans la capitale qatarie, concernant un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Lors d’une conférence de presse qui a eu lieu hier dans la propriété de Donald Trump à Mar-a-Lago, à Palm Beach, en Floride, Steve Witkoff, a exprimé son optimisme quant aux discussions en cours.

« Je pense qu’ils font un excellent travail à Doha. J’espère que d’ici l’investiture du président, nous aurons des nouvelles positives à partager au nom du président. C’est vraiment la vision du président, sa réputation et ses paroles qui motivent ces négociations. J’espère donc que tout se mettra en place et que des vies seront sauvées« , a déclaré Steve Witkoff.

Par ailleurs, I24NEWS a révélé hier que Brett McGurk, conseiller de Joe Biden actuellement au Qatar, et Steve Witkoff, maintiennent un dialogue régulier concernant le sort des otages israéliens dans les négociations.

L’arrivée de Steve Witkoff dans les négociations à Doha intervient après que Donald Trump a réitéré hier sa position sur les otages israéliens, affirmant que « l’enfer va se déchaîner si ces otages ne sont pas rendus » et que « s’ils ne sont pas de retour d’ici mon entrée en fonction, le Moyen-Orient sera confronté à un chaos sans précédent. Ce ne sera bon ni pour le Hamas ni pour qui que ce soit d’autre« .

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 100 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités