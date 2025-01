Israël en guerre : KAN révèle les conditions posées par l’État d’Israël dans les négociations pour un cessez-le-feu à Gaza

La chaîne publique israélienne KAN a publié hier soir un document israélien qui constitue la position de l’État d’Israël dans les négociations sur l’accord de cessez-le-feu à Doha.

« L’objectif de l’accord est la libération de tous les otages israéliens détenus à Gaza – civils et soldats, vivants ou non – capturés à tout moment, en échange d’un nombre convenu de terroristes palestiniens détenus dans les prisons israéliennes, et l’instauration d’un calme durable, conduisant à un cessez-le-feu permanent, au retrait des forces israéliennes de la bande de Gaza et à la réhabilitation de l’enclave« , indique le document.

Le document révèle également les détails de l’accord en cours de négociation. Il précise comment Israël se retirera du centre de Gaza, « principalement du corridor de Netzarim », et démantèlera entièrement les avant-postes militaires du Hamas.

Le document décrit aussi comment l’armée israélienne autorisera l’entrée de l’aide humanitaire à Gaza dès que l’accord entrera en vigueur, et comment le Hamas acceptera de libérer les otages, à commencer par les femmes.

En outre, Le document précise la liste des otages que le Hamas doit fournir. Il ajoute que le nombre d’otages devant être libérés au cours de la première étape devra être communiqué d’ici le septième jour.

« Le premier jour, trois femmes otages israéliennes seront libérées, le septième jour, quatre autres femmes otages, et par la suite, trois otages tous les sept jours, en commençant par celles qui sont en vie », affirme l’establishment israélien dans le document.

Selon les informations de KAN, alors que dans ce document l’État d’Israël exige l’expulsion d’au moins 50 terroristes du Hamas à l’étranger ou à Gaza, il exige désormais un nombre plus élevé.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 100 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités