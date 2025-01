Israël en guerre : Tsahal va conserver trois avant-postes militaires au sud du Liban avec l’aval des États-Unis

Selon les informations du journal libanais Al-Akhbar, l’envoyé spécial américain et coordinateur des affaires énergétiques internationales, Amos Hochstein, et le major-général américain, Jasper Jeffers, ont accepté la proposition d’Israël de conserver le contrôle de trois collines stratégiques au sud du Liban, où des avant-postes militaires de Tsahal seront établis.

Le journal libanais indique également que ces positions permettraient à Israël de surveiller de vastes zones au sud du fleuve Litani. Les collines en question sont inhabitées et dépourvues de constructions, ce qui permettrait à l’armée israélienne de mener des raids transfrontaliers sur le territoire libanais si nécessaire.

Par ailleurs, Al-Akhbar a aussi rapporté que les États-Unis ont élaboré un plan en trois phases sur 15 jours pour régler les problèmes controversés dans le sud du Liban entre les forces de Tsahal et le Hezbollah durant le cessez-le-feu en cours.

Selon le plan américain, au cours des cinq premiers jours, l’armée israélienne devrait se retirer du secteur occidental du sud du Liban, entre Al-Naqoura et Rmeish, et l’armée libanaise se déploierait dans les zones libérées.

Au cours des cinq jours suivants, l’armée israélienne se retirerait du secteur central, entre Rmeish et Mais al-Jabal.

Enfin, au cours des cinq derniers jours, Tsahal se retirerait du secteur oriental, de Mais al-Jabal jusqu’à la région du mont Dov. Néanmoins, le journal libanais a noté que l’armée libanaise n’a pas encore été entièrement déployée, même dans les zones initialement désignées dans le cadre de ce plan.

Le 27 novembre 2024, Israël et le Liban ont signé un accord de cessez-le-feu de 60 jours visant à mettre fin à la guerre entre l’État hébreu et le Hezbollah qui a commencé le 8 octobre 2023.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 100 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités