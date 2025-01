Le programme nucléaire iranien se rapproche du « point de non-retour », selon Macron

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) avertit que l’Iran enrichit de l’uranium à un niveau proche de celui de la qualité militaire

René Taieb pour Israel Actualités Digital

Publié 09h21

Le programme nucléaire iranien se rapproche du « point de non-retour », prévient désormais le président français Emmanuel Macron.

L’Iran est le principal « défi stratégique et sécuritaire » pour la France et l’Europe cette année, a déclaré Macron cette semaine lors d’une conférence annuelle de politique étrangère avec les ambassadeurs français, selon Reuters.

« L’accélération du programme nucléaire nous conduit presque au point de non-retour », a déclaré le dirigeant français.

« Dans les prochains mois, nous devrons nous demander si nous devons utiliser (…) le mécanisme de rétablissement des sanctions », a ajouté M. Macron.

Le guide suprême de la République islamique d’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, à gauche, et le président français Emmanuel Macron. (Bureau du guide suprême iranien/Aurelien Morissard/Reuters)

Ces commentaires interviennent après que le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Rafael Grossi, a déclaré à Reuters en décembre que l’Iran enrichissait de l’uranium à un niveau proche de 90 % requis pour la fabrication d’armes.

Des diplomates français, allemands et britanniques doivent désormais rencontrer leurs homologues iraniens le 13 janvier pour tenter de désamorcer les tensions, selon Reuters.

« Téhéran a peur d’un front uni et transatlantique contre la République islamique et tente de tenter à la fois Trump et l’Europe avec des pourparlers visant à [retarder] la marche nucléaire du régime », a déclaré Behnam Ben Taleblu, chercheur principal à la Fondation pour la défense des démocraties, à Fox News Digital.

L’Iran affirme que son programme nucléaire est destiné à des fins pacifiques.

Cette photo publiée en novembre 2019 par l’Organisation iranienne de l’énergie atomique montre des centrifugeuses dans l’usine d’enrichissement d’uranium de Natanz, dans le centre de l’Iran. (Organisation iranienne de l’énergie atomique via AP, dossier)

Axios a récemment rapporté que lors d’une réunion de haut niveau avec le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan il y a environ un mois, le président Biden s’est vu présenter une série d’options de frappe si l’Iran tentait de développer une arme nucléaire.

Biden a juré de ne pas laisser l’Iran développer une arme nucléaire sous sa direction, mais on ne sait pas encore quelles mesures l’Iran devrait prendre pour que l’administration Biden réponde par des frappes directes, étant donné que Téhéran aurait déjà stocké de l’uranium de qualité quasi militaire et renforcerait ses capacités d’armement.

Selon certaines informations, une série de scénarios et d’options de réponse auraient été présentés au président au cours de la réunion, bien que des sources aient déclaré au média que Biden n’avait pris aucune décision définitive concernant les informations qui lui avaient été données.

Le président français Emmanuel Macron prononce son discours devant les ambassadeurs de France en poste dans le monde, lundi 6 janvier, à l’Elysée à Paris. (Aurelien Morissard/Reuters)

Une autre source aurait déclaré à Axios qu’il n’y avait actuellement aucune discussion active sur une frappe militaire contre le programme iranien .

René Taieb PouR Israel Actualités Digital