USA: Le CENTCOM et ses forces partenaires mènent des opérations en Irak et en Syrie pour vaincre l’Etat islamique

Le CENTCOM et ses forces partenaires mènent des opérations en Irak et en Syrie pour vaincre l’Etat islamique

Le Commandement central des États-Unis (CENTCOM) et les forces partenaires ont mené des opérations en Irak et en Syrie, du 30 décembre 2024 au 6 janvier 2025, pour soutenir la campagne en cours visant à vaincre l’Etat islamique (Daesh) ).

Du 30 décembre au 6 janvier, le CENTCOM et les forces irakiennes ont mené de multiples frappes dans les montagnes Hamrin en Irak, ciblant des emplacements connus de l’Etat islamique. Ces opérations ont servi à perturber et à dégrader la capacité de l’Etat islamique à planifier, organiser et mener des attaques contre les civils dans la région, ainsi que contre les citoyens américains, leurs alliés et partenaires dans toute la région et au-delà. Au cours des opérations, les combattants de l’Etat islamique ont engagé des combats contre les forces de la coalition à plusieurs reprises, ce qui a donné lieu à des frappes aériennes de la coalition utilisant des avions F-16, F-15 et A-10. Les avions A-10 affectés au soutien des forces terrestres dans la zone ont réussi à éliminer les combattants de l’Etat islamique à l’intérieur d’une grotte.

Un membre de la coalition a été tué et deux autres ont été blessés, originaires de deux pays différents. Il n’y a eu aucun blessé parmi le personnel américain ni aucun dommage à l’équipement américain.

Entre le 2 et le 3 janvier, les Forces démocratiques syriennes (FDS), avec l’activation des forces du CENTCOM, ont mené l’opération D-ISIS près de Dayr az-Zawr, en Syrie, aboutissant à la capture d’un chef d’escouade de frappe de l’Etat islamique.

Les États-Unis et les membres de la Force opérationnelle multinationale interarmées – Opération Inherent Resolve (CJTF – OIR) maintiennent leur engagement continu dans la lutte contre l’Etat islamique.

« Les opérations de partenariat comme celles-ci sont essentielles pour maintenir la pression sur l’Etat islamique et empêcher le groupe terroriste de profiter de l’environnement de sécurité en évolution rapide dans la région. La défaite continue de l’Etat islamique est un effort mondial qui repose sur notre coalition, nos alliés et nos partenaires.

Le commandement central américain reste déterminé à poursuivre agressivement ces terroristes. Ce sont eux qui menacent la région, nos alliés et nos citoyens », a déclaré le général Michael Eric Kurilla, commandant CENTCOM.

