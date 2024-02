Israël en guerre : les États-Unis et des pays arabes vont dévoiler prochainement un plan de paix qui inclut la création d’un État palestinien

Selon les informations du Washington Post, les États-Unis et des pays arabes travaillent actuellement sur un plan de paix à long terme entre Israël et les palestiniens après la guerre, qui inclut la création d’un État palestinien.

Ce plan pourrait être dévoilé dans les prochaines semaines à venir, avant la période des vacances du Ramadan qui commence le 10 mars.

Parmi les pays arabes qui travaillent sur ce plan avec les États-Unis figurent l’Égypte, le Qatar, la Jordanie, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Tous les pays concernés, à l’exception de l’Arabie saoudite, entretiennent des relations diplomatiques avec Israël.

Le Washington Post explique également que l’annonce du plan aurait été précipitée, car les pays impliqués espèrent utiliser l’espace diplomatique, qui pourrait être rendu possible grâce à un accord entre Israël et le Hamas sur un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages, pour proposer une option à deux États.

Néanmoins, le journal américain indique que les responsables américains et arabes craignent que l’échec d’un accord sur les otages israéliens rende impossible la création d’un espace diplomatique pour un tel plan.

Cette information dévoilée par le Washington Post a suscité une vive polémique en Israël. Le ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich, a déclaré qu’il prévoyait de demander au cabinet de sécurité de publier une déclaration qui affirme qu’Israël s’oppose à un État palestinien lors de sa réunion plus tard dans la journée.

« Nous n’accepterons en aucun cas ce plan, qui dit en fait que les palestiniens méritent une récompense pour le terrible massacre qu’ils ont commis : un État palestinien avec Jérusalem pour capitale. Le message est qu’il est très rentable de massacrer des citoyens israéliens. Un État palestinien est une menace existentielle pour Israël, Kfar Saba ne deviendra pas Kfar Aza« , a indiqué Betsalel Smotrich sur son compte X (anciennement Twitter).

Itamar Ben Gvir, le ministre israélien de la Sécurité nationale, a également réagi en déclarant que la création d’un État palestinien n’arrivera pas. Shlomo Neeman, le chef du Conseil régional du Gush Etzion en Judée-Samarie a quant à lui affirmé que « la création d’un État palestinien signifierait perdre la guerre et serait une victoire pour l’ennemi« .

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités