Israël en guerre : Tsahal mène une opération à l’hôpital Nasser de Khan Yunès pour récupérer les corps d’otages israéliens

Daniel Hagari, le porte-parole de l’armée israélienne, a déclaré aujourd’hui dans un point presse que les forces de Tsahal opèrent actuellement à l’hôpital Nasser situé dans la ville de Khan Yunès, dans le sud de la bande de Gaza, afin de récupérer le corps d’otages israéliens décédés.

« Malheureusement, nous savons que certains otages ne sont plus en vie. Nous nous engageons à retrouver et à restituer les corps de ces otages à Gaza. Nous disposons de renseignements crédibles provenant d’un certain nombre de sources, y compris d’otages libérés, indiquant que le Hamas détenait des otages à l’hôpital Nasser de Khan Yunès et qu’il pourrait y avoir des corps de nos otages dans l’hôpital Nasser« , a indiqué Daniel Hagari.

Le porte-parole de Tsahal a également justifié cette opération militaire à haut risque pour récupérer le corps des otages israéliens.

« Parce que les terroristes du Hamas se cachent probablement actuellement derrière des civils blessés à l’intérieur de l’hôpital Nasser et semblent avoir utilisé l’hôpital pour y cacher aussi nos otages, l’armée israélienne mène une opération précise et limitée à l’intérieur de l’hôpital Nasser. Cette opération sensible a été préparée avec précision et est menée par les forces spéciales de Tsahal qui ont suivi une formation spécifique« , a affirmé Daniel Hagari.

Le porte-parole de l’armée israélienne a aussi ajouté que « comme cela a été prouvé avec l’hôpital Shifa, l’hôpital Rantisi, l’hôpital Al Amal et de nombreux autres hôpitaux à travers Gaza, le Hamas utilise systématiquement les hôpitaux comme des bastions terroristes« .

« Selon les évaluations des services de renseignement et les informations que nous avons recueillies sur le terrain, plus de 85 % des principales installations médicales de Gaza ont été utilisées par le Hamas pour des opérations terroristes« , a ajouté Daniel Hagari.

Le porte-parole de Tsahal a conclu son point-presse en déclarant que « l’objectif clé tel que défini par notre mission militaire est de garantir que l’hôpital Nasser continue sa fonction importante de traitement des patients de Gaza« .

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualité