Israël en guerre : les forces de Tsahal arrêtent huit membres de l’UNRWA à Gaza pour leurs liens avec le Hamas

Selon un document publié aujourd’hui par le journal israélien Maariv, Huit employés de l’UNRWA (l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) travaillant dans la bande de Gaza ont été arrêtés ces derniers mois par Tsahal en raison de leurs liens avec le Hamas.

Le document indique que les employés arrêtés ont été transférés en Israël pour une enquête plus approfondie. Le rapport souligne également que c’est l’UNRWA qui a contacté Israël et a demandé à pouvoir contacter les personnes arrêtées.

L’arrestation des employés aurait eu lieu au cours des derniers mois de combat dans la bande de Gaza, d’octobre à février. L’un des détenus est même soupçonné d’avoir participé aux massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre.

Selon le document, la direction de l’UNRWA a demandé des informations sur les employés arrêtés de l’organisation, le lieu de leur détention, l’état d’avancement de l’enquête menée à leur encontre et si leur affiliation au Hamas et à des activités terroristes a été prouvée.

Les responsables israéliens ont souligné que la demande de l’UNRWA est restée sans réponse et que l’enquête sur les huit détenus était toujours en cours.

L’UNRWA est dans la tourmente depuis qu’elle a annoncé, ces dernières semines, s’être séparée de « plusieurs » de ces employés accusés par les autorités israéliennes d’être impliqués dans les massacres du Hamas contre Israël, le 7 octobre.

Suite à cette annonce, plusieurs pays dont les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Canada et l’Australie ont suspendu temporairement leur financement à l’UNRWA.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualité