Israël en guerre : Israël n’aurait aucun plan précis concernant une possible opération militaire à Rafah

Selon les informations du journal américain Bloomberg, des responsables israéliens ont admis en privé que Tsahal n’avait pas de stratégie « précise » pour la possible opération militaire dans la ville de Rafah, situé au sud de la bande de Gaza.

Bloomberg a indiqué que « les responsables israéliens reconnaissent en privé qu’ils n’ont pas de stratégie précise sur la manière d’attaquer Rafah, sur le temps que prendra l’opération, et sur l’évacuation des civils gazaouis« .

Lors d’un entretien à Bloomberg hier, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a réitéré son appel à l’armée israélienne pour qu’elle élabore un plan d’évacuation des civils palestiniens de la ville de Rafah.

La possible offensive militaire à Rafah, qui est toujours la priorité de l’establishment israélien, suscite toujours de nombreuses inquiétudes, notamment de la part de l’Égypte. Plus tôt ce matin, le média libanais al-Akhbar a rapporté que des responsables égyptiens avaient demandé à leurs homologues israéliens « d’étudier attentivement toute mesure » avant de lancer une offensive militaire sur Rafah.

Les responsables égyptiens ont déclaré à leurs homologues israéliens qu’empiéter sur Rafah « augmenterait le risque pour la vie » des 134 otages restant à Gaza, et ont appelé l’armée israélienne à « se préparer à supporter les conséquences » d’une telle opération.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités