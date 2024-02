Israël en guerre : un attentat à l’arme à feu provoque la mort d’une personne et fait onze blessés près de Jerusalem

Israël en guerre : un attentat à l’arme à feu provoque la mort d’une personne et fait huit blessés près de Jérusalem

Un israélien a été tué et huit autres personnes ont été blessés, dont trois grièvement, après un attentat à l’arme à feu survenu ce matin dans une autoroute près de Ma’ale Adumim, juste à l’extérieur de Jérusalem.

Trois terroristes ont été tués sur les lieux de l’attaque par des civils armés et par les forces de sécurité, a indiqué la police israélienne. Ils ont été identifiés comme étant Muhammed Zuwarah, 26 ans, et son frère Hathem Zuwarah, 31 ans. À leurs côtés se trouvait Ahmad al Hush, 31 ans. Les trois assaillants étaient des résidents palestiniens originaires de Bethléem.

Les terroristes ont profité des embouteillages au poste de contrôle d’A-Za’ayem qui sépare la Judée-Samarie de Jérusalem. Les véhicules venant de Ma’aleh Adumim et d’autres points de Judée-Samarie, y compris la vallée du Jourdain, se sont retrouvés coincés dans un embouteillage prolongé alors qu’ils attendaient l’autorisation de poursuivre leur route en direction de Jérusalem et de Tel Aviv.

Les trois terroristes palestiniens sont arrivés sur les lieux à bord de deux véhicules distincts, entièrement armés d’un fusil M-16, d’une mitraillette Carlo, de grenades et de cartouches.

Ils sont ensuite sortis de leur véhicule et ont commencé à tirer sur les personnes assises à l’intérieur de leur voiture. Les deux terroristes qui ont commencé à tirer ont été neutralisés, tandis qu’un troisième qui tentait de s’enfuir a été éliminé plus tard.

Les services du Maguen David Adom ont annoncé que le civil israélien décédé était âgé d’une vingtaine d’années. Onze personnes ont été évacuées vers les hôpitaux voisins de Jérusalem.

Parmi les blessés, quatre se trouvent dans un état modéré et pleinement conscient, dont une femme de 30 ans blessée par balle dans le haut du corps, un homme de 23 ans blessé par balle à l’abdomen et aux membres, un homme de 51 ans blessé par balle aux membres et une femme de 52 ans blessée par balle aux membres.

Par ailleurs, les équipes de MDA ont évacué vers les hôpitaux quatre victimes de l’attentat souffrant du syndrome de stress post-traumatique.

Le Hamas a salué l’attaque terroriste dans un communiqué, affirmant qu’il s’agit d’une « réponse naturelle aux massacres et aux crimes de l’occupation dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée ».

Le groupe terroriste islamique appelle également les palestiniens à « intensifier la confrontation avec l’occupation et ses colons dans toutes les régions du pays et dans la ville de Jérusalem« .

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités