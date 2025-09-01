Israël en guerre : les forces de Tsahal continuent de détruire des infrastructures terroristes dans la bande de Gaza

L’armée israélienne a annoncé ce matin dans un communiqué qu’au cours des dernières 24 heures, les forces israéliennes ont continué de détruire des infrastructures dans toutes les zones de la bande de Gaza.

Lors des opérations au nord de Gaza, les soldats de Tsahal ont attaqué plusieurs postes d’observation utilisés par des terroristes pour surveiller les forces israéliennes. Les soldats ont aussi attaqué un bâtiment militaire d’où deux missiles antichars avaient été tirés en direction des forces de Tsahal, sans faire de victimes.

Toujours au nord de l’enclave palestinienne, l’artillerie israélienne, opérant en appui aux forces manœuvrières, a détruit une caméra utilisée par des terroristes pour observer les forces de Tsahal.

Au cours des opérations au sud de Gaza, les combattants israéliens ont éliminé des terroristes et ont détruit des infrastructures terroristes souterraines.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 48 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités