Israël en guerre : les ambassades américaines ont reçu l’ordre de refuser les visas aux détenteurs de passeports palestiniens

Selon les informations de CNN, le département d’État américain a donné pour instruction à ses diplomates de refuser la plupart des visas aux détenteurs de passeports palestiniens, qu’ils vivent en Judée-Samarie, à Gaza ou à l’étranger.

CNN précise que cette ordonnance, daté du 18 août et signé par le secrétaire d’État américain Marco Rubio, exige à toutes les ambassades américaines et tous les consulats américains de refuser les visas de non-immigrant à « tous les détenteurs de passeports de l’Autorité palestinienne par ailleurs éligibles » qui utilisent ce passeport pour demander un visa. Les ambassades et consulats américains ont reçu l’ordre de mettre en œuvre cette politique « avec effet immédiat ».

Les visas non-immigrants comprennent une grande variété de visas, notamment ceux destinés aux étudiants, aux professeurs, aux touristes, aux hommes d’affaires et aux personnes recherchant un traitement médical.

CNN indique également que cette politique de refus généralisée, rapportée pour la première fois par le New York Times, fait partie d’une série de mesures prises par l’administration du président américain Donald Trump pour empêcher les palestiniens de venir aux États-Unis.

Le 16 août dernier, le Département d’État américain avait déjà déclaré que « tous les visas de visiteur délivrés aux ressortissants de Gaza » étaient suspendus dans l’attente d’un réexamen.

Cette décision drastique des États-Unis intervient après que le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, a ordonné que des hauts responsables de l’Autorité palestinienne soient interdits d’assister au rassemblement des dirigeants mondiaux du 23 au 29 septembre lors de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies. Suite à cet ordre, le Département d’État américain a révoqué et refusé les visas des membres de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) et de l’Autorité palestinienne (AP), dont le président de l’AP, Mahmoud Abbas.

Cette annonce exceptionnelle a suscité la colère de la France et de l’Espagne qui ont vivement critiqué les États-Unis, accusant le pays de se positionner comme un « bouclier » contre la reconnaissance d’un État palestinien, à quelques semaines de la conférence mondiale à l’ONU présidée par la France et l’Arabie saoudite pour la reconnaissance d’un État palestinien.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 48 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités