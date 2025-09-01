Israël : Israël fustige la résolution adoptée par une association mondiale de spécialistes du génocide accusant l’État hébreu de commettre un génocide à Gaza

L’Association internationale des spécialistes du génocide (IAGS), qui regroupe près de 500 chercheurs à travers le monde, a adopté aujourd’hui une résolution qui affirme que les actions militaires d’Israël dans la bande de Gaza répondent à la définition juridique du génocide.

86% des membres de l’association ont soutenu ce texte et ont également appelé l’État d’Israël à « cesser immédiatement » les actes qualifiés de « génocide », « crimes de guerre » et « crimes contre l’humanité », citant notamment « les attaques contre des civils, la famine, la privation d’aide humanitaire et les déplacements forcés ».

Le Hamas a salué cette résolution adoptée par l’IAGS, indiquant, dans un communiqué, qu’elle oblige la communauté internationale à agir pour « protéger les civils palestiniens ».

Le ministère israélien des Affaires étrangères, a réagi suite à l’adoption de cette résolution, la qualifiant de « honteuse » et « d’embarras pour la profession juridique »

« La déclaration de l’Association internationale des spécialistes du génocide (IAGS) est une honte pour la profession juridique et pour toute norme académique. Elle repose entièrement sur la campagne de mensonges du Hamas et sur le blanchiment de ces mensonges par d’autres. L’IAGS n’a pas accompli la tâche la plus élémentaire de la recherche, à savoir vérifier les informations. Elle parvient même à déformer les déclarations de la CIJ. Surtout, l’IAGS a créé un précédent historique : pour la première fois, des ‘spécialistes du génocide’ accusent la victime même de génocide, malgré la tentative de génocide du Hamas contre le peuple juif, qui a assassiné 1 200 personnes, violé des femmes, brûlé vif des familles et déclaré vouloir tuer tous les Juifs. C’est honteux« , a fustigé le ministère israélien.

Cette résolution intervient alors qu’Israël est de plus en plus isolé de la communauté internationale. En effet, les pays occidentaux, dont la France, reprennent de plus en plus la propagande du Hamas, alimentant la montée fulgurante de l’antisémitisme dans le monde et nuisant aux efforts pour obtenir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 48 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités