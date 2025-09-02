Le couple diabolique : Haim Korsia et Moshé Lewin par Alain SAYADA

Quand les autorités communautaires trahissent Israël et la laïcité française

L’ingérence scandaleuse

L’ingérence du Grand Rabbin de France Haim Korsia et de son conseiller spécial Moshé Lewin dans la politique israélienne est inacceptable. Leur seul « spécial » est leur soumission servile à Emmanuel Macron. Comment comprendre que ceux qui sont censés représenter les Juifs de France osent attaquer publiquement le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ? En quoi est-ce leur rôle ? Alors que l’antisémitisme explose en France, de telles interventions déplacées ne font qu’affaiblir notre communauté et ajouter à la confusion.

Macron et le climat antisémite

L’antisémitisme qui ravage la France n’est pas une fatalité. C’est le résultat de choix politiques, soutenus indirectement par ces « dhimmis » communautaires : condamnations sélectives, discours ambigus, complaisance avec l’islamisme. Emmanuel Macron, par ses prises de position acerbes et son incapacité à fixer une ligne claire, a nourri ce climat délétère. La France Insoumise, obsédée par son clientélisme électoral, n’a fait qu’aggraver la dérive.

Des dirigeants soumis et déconnectés

Le plus choquant reste le rôle de nos propres responsables. Haim Korsia, Elie Korshia et Moshé Lewin préfèrent défendre leurs privilèges en affichant une proximité sans faille avec l’Élysée. Plutôt que de défendre les Juifs de France, insultés, agressés et parfois assassinés, ils répètent servilement les éléments de langage du gouvernement. Devenus les idiots utiles du pouvoir, ils se coupent chaque jour davantage de la base communautaire.

Qu’on ne s’y trompe pas : aucun d’entre eux n’a été élu par les Juifs de France. Contrairement à Benjamin Netanyahou, élu démocratiquement et toujours donné favori par les sondages en Israël, Korsia, Korshia et Lewin doivent leur position à l’opacité d’un petit cercle d’initiés.

Laïcité piétinée

Depuis 1905, la République française impose la séparation stricte entre l’État et les religions. Jamais un archevêque, un prêtre ou un pasteur n’a pris publiquement la défense d’un gouvernement en place. Pourquoi faudrait-il accepter qu’aujourd’hui des rabbins français deviennent les porte-voix de l’Élysée ? C’est une faute grave. Une trahison de la laïcité. Et une trahison des intérêts du judaïsme français.

Le marché de dupes de Macron

Moshé Lewin soutient indirectement un président qui prépare la reconnaissance de l’État de Palestine. Emmanuel Macron prétend conditionner ce geste à la libération des otages, au désarmement du Hamas et au retour de l’Autorité palestinienne à Gaza. Mais qui peut croire à ces fables ? Trois semaines avant l’échéance, le Hamas est toujours armé, retranché dans ses tunnels, et les otages — vivants comme morts — restent captifs. Macron reconnaîtra la Palestine malgré tout. Et Korsia et Lewin auront servi de caution à cette imposture. Ils devront rendre des comptes devant l’histoire et devant la colère des Juifs de France.

Honte à vous

Les autorités religieuses n’ont pas à défendre le pouvoir politique. Leur mission est spirituelle et communautaire, pas partisane. Depuis 1905, la laïcité protège cette séparation.

Messieurs Korsia et Lewin, votre rôle n’est pas de trahir Israël ni de vous soumettre à l’Élysée. Il est de défendre, sans ambiguïté, les Juifs de France qui vivent chaque jour dans l’insécurité.

Honte à vous. Le 23 septembre, aurez-vous seulement le courage de vous regarder dans un miroir ?