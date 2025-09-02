Israël en guerre : les forces de Tsahal éliminent des commandants du Hamas dans la bande de Gaza

L’armée israélienne a annoncé ce matin, dans un communiqué, qu’au cours du dernier mois, les combattants de Tsahal ont éliminé des dizaines de terroristes du Hamas qui œuvraient à la mise en place de plans terroristes contre les forces de Tsahal dans le nord et le centre de la bande de Gaza.

Tsahal précise dans son communiqué que dans le cadre de cette opération, le terroriste Ahmad Abu Daff a été éliminé. Depuis 2024, il servait comme commandant adjoint d’une compagnie du bataillon Zaytoun. Dans ses fonctions, il a planifié, dirigé et exécuté des dizaines d’attaques et d’embuscades contre les forces de Tsahal, et a aussi œuvré au recrutement de nouveaux terroristes pour le Hamas.

Lors d’une autre opération, le terroriste Taleb Sidqi Taleb Abu Atiwi, commandant d’une équipe de la force Nukhba du Hamas, qui avait pénétré en territoire israélien le 7 octobre, a également été éliminé.

Par ailleurs, les forces aériennes de Tsahal ont attaqué et ont détruit des infrastructures militaires dans les zones de Shuja’iyya et Zaytoun. Celles-ci servaient de lieux de rassemblement pour les terroristes du Hamas et du Jihad islamique palestinien afin de planifier des actions terroristes contre Tsahal dans la bande de Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 48 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités