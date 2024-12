Israël en guerre : les forces de Tsahal mènent une opération défensive pour sécuriser la frontière nord avec la Syrie

L’armée israélienne a annoncé aujourd’hui, dans un communiqué, que l’armée israélienne a renforcé hier sa présence militaire sur le plateau du Golan pour assurer la sécurité des habitants locaux, suite à la chute du régime de Bachar al-Assad.

Ce déploiement militaire comprend des forces de la division 210 de Tsahal ainsi qu’une équipe de combat parachutiste positionnée à des positions stratégiques clés dans la zone tampon le long de la frontière syrienne.

En plus des parachutistes, des unités de génie, d’infanterie et de blindés opèrent dans la région sous le commandement des brigades territoriales : la Brigade du Golan (474) et la Brigade de montagne (810). Ces forces sont stratégiquement positionnées pour assurer la défense avancée et atténuer toute menace potentielle pour la population locale.

Cette annonce de Tsahal intervient après que le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a ordonné à l’armée israélienne de consolider le contrôle de la zone tampon syrienne et de créer une zone de sécurité dans la région. Cette directive a été émise après que l’armée israélienne a repris le côté syrien du mont Hermon dimanche pour élargir une zone tampon démilitarisée le long de la frontière entre Israël et la Syrie.

Par ailleurs, Les forces de l’armée de l’air ont conduit hier soir une vaste opération visant à détruire les stocks d’armes chimiques et les installations stratégiques de l’ancien régime de Bachar al-Assad.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 100 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités