Israël en guerre : Tsahal annonce la mort de quatre soldats israéliens tués lors d’un accident opérationnel au Liban

L’armée israélienne a annoncé ce matin dans un communiqué que quatre soldats réservistes de Tsahal ont été tués hier soir lors d’un accident opérationnel au sud du Liban.

Les quatre victimes sont le capitaine (réserviste) Yevgeny Zinershein, 43 ans, originaire de Zikhron Yaakov ; le capitaine (réserviste) Sagi Yaakov Rubinstein, 31 ans, originaire de Lavi ; le sergent-major (réserviste) Benjamin Destau Negusa, 28 ans, originaire de Beit Shemesh ; le sergent (réserviste) Erez Ben Ephraim, 25 ans, originaire de Ramat Gan.

L’incident s’est déroulé hier après-midi lors d’une opération impliquant la 226e brigade de réserve, qui opère sous la 146e division de Tsahal dans le village libanais de Labouna. Il s’agit d’une zone où les forces israéliennes ont été actives à plusieurs reprises ces derniers mois. L’unité a mené des patrouilles, des recherches et des activités de reconnaissance dans cette zone.

Au cours d’une patrouille, les soldats de Tsahal ont pénétré dans une structure souterraine où ils ont découvert un puits utilisé pour stocker des armes et des munitions. Une explosion s’en est suivie, entraînant la mort des quatre combattants réservistes.

L’armée israélienne a également annoncé qu’elle enquête actuellement sur cet incident, notamment sur la possibilité que l’explosion ait été provoquée par un engin déployé par les forces de Tsahal.

Il s’agit des premières victimes militaires israéliennes depuis l’entrée en vigueur, il y a deux semaines au Liban, du cessez-le-feu avec le Hezbollah.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 100 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités