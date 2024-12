Israël en guerre : le Hamas soumet à l’Égypte une première liste d’otages israéliens dans le cadre d’un accord de cessez-le-feu à Gaza

Selon les informations du journal qatari Al-Araby Al-Jadeed, qui cite une source proche du sujet, Le Hamas aurait présenté aux médiateurs égyptiens une première liste qui contient les noms des otages israéliens qui seraient inclus dans un éventuel accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Le journal qatari indique également que la liste comprendrait quatre otages possédant la citoyenneté américaine, en plus des otages âgés et ceux souffrant de problèmes de santé. Le groupe islamique palestinien aurait aussi soumis une liste incluant les terroristes palestiniens détenus dans les prisons israéliennes qui doivent être libérés dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu.

Par ailleurs, toujours selon les informations d’Al-Araby Al-Jadeed, une délégation israélienne devait se rendre aujourd’hui dans la capitale égyptienne pour discuter des termes de l’accord de cessez-le-feu à Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 100 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités