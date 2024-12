Israel Actualités: Syrie -Des hommes armés prennent d’assaut l’ambassade iranienne à Damas

L’Iran affirme que les hommes armés ne seraient pas des rebelles qui ont renversé Bachar al-Assad

Par Alain SAYADA Israel Actualités Digital

Publié 9 décembre 2024 06h15

Un groupe d’hommes armés non identifiés a pris d’assaut l’ambassade d’Iran à Damas dimanche après que des rebelles islamistes ont pris la ville et renversé le régime de Bachar al-Assad, qui, selon le ministère russe des Affaires étrangères, a fui le pays et laissé des « instructions » pour un transfert de pouvoir.

La télévision d’Etat iranienne a rapporté l’incident de l’ambassade, affirmant qu’elle ne pensait pas que les hommes armés étaient affiliés au groupe rebelle qui a pris la ville. L’Iran avait retiré la plupart de ses responsables et leurs familles samedi, ne laissant sur place qu’une poignée de diplomates.

