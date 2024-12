Israel Actualités :De nouveaux rapports affirment que l’UNRWA travaillait avec des terroristes et enseignait la haine alors que l’agence répond aux critiques

L’UNRWA affirme que ses opposants tentent de

« démanteler l’agence »

Par Alain SAYADA, Israel Actualités Digital

Suite à de nombreuses allégations et accusations contre l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) pour ses liens avec des terroristes impliqués dans le massacre terroriste du Hamas en Israël, l’agence, frappée par un scandale, est confrontée à de nouvelles allégations d’actes répréhensibles.

UN Watch, une ONG basée à Genève, a publié des extraits d’un dossier de 150 pages qui, selon le directeur exécutif Hillel Neuer, a été présenté à Israel Actualités Digital comme montrant

« des membres de haut rang de l’UNRWA complices de terroristes,

qui les rencontrent régulièrement ».

Avant de présenter ses documents au monde, Neuer a tenté de s’adresser directement au commissaire général de l’UNRWA, Philippe Lazzarini.

Dans une lettre adressée à Lazzarini, Neuer a expliqué que le personnel de Lazzarini s’était déjà plaint du fait que UN Watch n’avait pas soumis ses rapports à l’UNRWA pour commentaires avant leur publication. Neuer a ensuite tenté plusieurs tentatives pour rencontrer personnellement Lazzarini afin de discuter des conclusions d’UN Watch et a expliqué que lorsque l’organisation publierait son dossier, Lazzarini ne pourrait pas « prétendre… que nous ne vous montrons pas les preuves à l’avance ».

Le groupe de Neuer a ensuite publié des photos de hauts responsables de l’UNRWA, dont Lazzarini et l’ancien commissaire général de l’UNRWA Pierre Krahenbuhl, rencontrant des chefs terroristes présumés. « Vous ne trouverez pas ces photos sur les réseaux sociaux [des responsables de l’UNRWA] », a-t-il déclaré. « Nous les avons trouvées par nos propres moyens, mais ils ne les publient pas. »

Neuer a indiqué à Israel Actualités Digital deux photos non datées montrant Lazzarini rencontrant des groupes comprenant des membres d’organisations terroristes, dont le Mouvement islamique djihadiste, la Ligue islamique Ansar et le Hamas.

Sur une autre photo datant de fin 2014, plusieurs directeurs régionaux de l’UNRWA ont rencontré Ali Baraka, haut responsable du Hamas . Neuer a déclaré, et un reportage d’Al Watan Voice le confirme, que le personnel de l’UNRWA voulait « féliciter [Baraka] pour l’anniversaire du Hamas ».

Un terroriste du Hamas participe à un défilé militaire. (Reuters/Ibraheem Abu Mustafa/Photo d’archives)

Dans un autre cas, Neuer a déclaré avoir pu trouver une photo et une transcription d’une réunion de février 2017 entre l’ancien directeur de l’UNRWA, Pierre Krahenbuhl, Baraka, des membres du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) et du Jihad islamique palestinien (PIJ), entre autres.

Selon UN Watch, Krahenbuhl aurait déclaré à l’assemblée que « nous sommes unis et que personne ne peut nous séparer ».

En septembre 2024, le ministère américain de la Justice a annoncé des « accusations de terrorisme, de complot de meurtre et d’évasion des sanctions » contre Baraka et cinq autres dirigeants du Hamas pour leur rôle dans l’attaque terroriste du Hamas du 7 octobre 2023, qui a tué 40 Américains et plus de 1 000 autres personnes.

Pierre Krahenbuhl, commissaire général de l’UNRWA, s’exprime lors d’une conférence de presse à Amman, en Jordanie, le 30 août 2018.

(AP Photo/Raad Adayleh, Archive)

En 2019, Krahenbuhl et son équipe ont fait l’objet d’une enquête pour « inconduite sexuelle, népotisme, représailles, discrimination et autres abus d’autorité ». Krahenbuhl a démissionné de son poste, mais a été nommé en avril 2024 à la tête du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Des voix importantes au Congrès ont demandé au secrétaire d’État Antony Blinken et à l’administratrice de l’Agence américaine pour le développement international, Samantha Power, de « persuader le CICR de reconsidérer cette nomination », compte tenu du « mandat désastreux » de Krahenbuhl en tant que commissaire général de l’UNRWA.

Israel Actualités a interrogé le CICR sur les photos de Krahenbuhl posant avec des chefs terroristes et sur les inquiétudes du Congrès quant à son aptitude à occuper ce poste au sein de la Croix-Rouge. Un porte-parole a déclaré à Israel Actualités Digital que le CICR « n’était pas présent à la réunion, il ne peut donc pas parler du contexte complet de la discussion ».

Ils ont également déclaré que Krahenbuhl « a démontré, par son travail au CICR et ses décennies d’expérience humanitaire, qu’il a un seul objectif : garantir l’acheminement de l’aide aux civils dans les zones de conflit. Rencontrer tout groupe qui contrôle l’accès aux civils est un élément essentiel du travail du CICR et des autres organisations humanitaires dans les zones de conflit. »

Allégations de haine dans le système éducatif de l’UNRWA

Alain SAYADA pour Israel Actualités Digital