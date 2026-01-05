Israël en guerre : les forces israéliennes éliminent deux terroristes du Hezbollah au sud du Liban

L’armée israélienne a annoncé ce matin dans un communiqué, que les forces aériennes de Tsahal ont éliminé deux terroristes du Hezbollah, lors de frappes lancées sur la région de Jamijama, au sud du Liban.

Tsahal a également indiqué dans son communiqué que les deux terroristes du Hezbollah agissaient pour rétablir les infrastructures du groupe terroriste libanais dans la région.

Par ailleurs, des frappes similaires ont été menées ces derniers jours au sud-Liban, qui ont conduit à l’élimination hier d’un terroriste du Hezbollah à al-Khiyam, mais aussi samedi avec la destruction de plusieurs sites d’infrastructure terroristes, y compris un centre d’entraînement de la force Radwan du Hezbollah ainsi que des installations de stockage d’armes.

Ces éliminations ciblées interviennent dans un contexte de haute tension alors qu’Israël frappe fréquemment le Hezbollah au sud-Liban dans le but d’entraver les efforts de reconstruction du groupe terroriste chiite, qui refuse toujours de se désarmer.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’État hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. La dépouille d’un otage est encore détenue en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités