Accord Israël-Syrie : une rencontre israélo-syrienne devrait se tenir entre aujourd’hui et demain

Une source proche du dossier a informé hier soir le Jeursalem Post que des hauts responsables israéliens et syriens tiendront entre aujourd’hui et demain des réunions, sous l’égide de l’envoyé spécial des États-Unis pour la Syrie, Tom Barrack.

La délégation israélienne sera composée de l’ambassadeur d’Israël aux États-Unis, Yechiel Leiter, du secrétaire militaire du premier ministre israélien, du chef du Mossad, le major-général Roman Gofman, ainsi que d’un haut responsable du Conseil national de sécurité.