Accord Israël-Syrie : une rencontre israélo-syrienne devrait se tenir entre aujourd’hui et demain
Une source proche du dossier a informé hier soir le Jeursalem Post que des hauts responsables israéliens et syriens tiendront entre aujourd’hui et demain des réunions, sous l’égide de l’envoyé spécial des États-Unis pour la Syrie, Tom Barrack.
La délégation israélienne sera composée de l’ambassadeur d’Israël aux États-Unis, Yechiel Leiter, du secrétaire militaire du premier ministre israélien, du chef du Mossad, le major-général Roman Gofman, ainsi que d’un haut responsable du Conseil national de sécurité.
Il s’agit de la première rencontre entre des responsables israéliens et syriens depuis la visite du président syrien Ahmed al-Charaa à Washington en novembre 2025.
En décembre dernier, Benjamin Netanyahu avait reçu Tom Barrack à Jérusalem, pour une réunion de plusieurs heures concernant les actions sécuritaires d’Israël en Syrie, dans le cadre des négociations en cours pour un accord de sécurité plus large entre les deux pays.
Eliran COHEN pour Israel Actualités