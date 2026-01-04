Les autorités suisses ont confirmé l’identification des corps des sœurs juives Alicia (15 ans) et Diana (14 ans) Gonset zal

Incendie en Suisse : les corps des sœurs Alicia et Diana Gonset formellement identifiés

Les autorités suisses ont confirmé l’identification formelle des corps des deux jeunes sœurs Alicia et Diana Gonset, retrouvées sans vie à la suite du violent incendie survenu ces derniers jours en Suisse.

Après plusieurs heures — puis jours — d’analyses médico-légales, les services de police ont annoncé que les dépouilles découvertes dans les décombres correspondent bien à Alicia Gonset et Diana Gonset, mettant fin à une période d’attente particulièrement éprouvante pour leurs proches.

Un incendie d’une extrême violence

Le sinistre s’est déclaré dans un immeuble résidentiel, se propageant avec une rapidité exceptionnelle. Malgré l’intervention massive des secours, les conditions sur place — effondrement partiel de la structure, fumées épaisses, températures extrêmes — ont considérablement compliqué les opérations de sauvetage et de recherche.

Les deux jeunes filles se trouvaient à l’intérieur du bâtiment au moment de l’incendie et n’ont pas pu être évacuées à temps.

Identification et enquête

L’identification a été rendue possible grâce à :

des analyses ADN ,

, des éléments médico-légaux,

et des recoupements avec les déclarations familiales.

Une enquête judiciaire est toujours en cours afin de déterminer :

l’origine exacte du feu,

les conditions de sécurité du bâtiment,

et d’éventuelles responsabilités.

À ce stade, les autorités n’excluent aucune piste, qu’elle soit accidentelle ou liée à un manquement technique.

Une émotion considérable

L’annonce officielle a suscité une vive émotion tant en Suisse qu’au-delà de ses frontières. Plusieurs messages de soutien ont été adressés à la famille endeuillée, tandis que les autorités appellent au respect du deuil et à la retenue dans la diffusion d’informations non confirmées.

