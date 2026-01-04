Incendie en Suisse : une adolescente israélienne portée disparue Charlotte Nidam 15 ans

Incendie en Suisse : une adolescente israélienne portée disparue

Un incendie d’une rare violence s’est déclaré dans la nuit en Suisse, provoquant une vive émotion au sein des autorités locales et de la communauté internationale.

Parmi les personnes portées disparues figure Charlotte Nidam, 15 ans, citoyenne israélienne, dont le sort demeure à ce stade inconnu.

Selon les premiers éléments communiqués par les services de secours suisses, le sinistre s’est propagé rapidement dans un bâtiment résidentiel, mobilisant d’importants moyens d’intervention. Les pompiers ont lutté plusieurs heures contre les flammes, dans des conditions rendues difficiles par l’intensité du feu et les dégâts structurels.

Une adolescente toujours introuvable

Les autorités ont confirmé que Charlotte Nidam se trouvait potentiellement sur les lieux au moment de l’incendie. À l’heure actuelle :

aucune confirmation officielle de décès n’a été communiquée,

les opérations de recherche et de sécurisation se poursuivent,

l’identification des victimes est en cours, notamment par des moyens médico-légaux.

La disparition de cette adolescente israélienne a entraîné la mobilisation des autorités consulaires israéliennes, en lien étroit avec les services suisses.

Enquête en cours

Une enquête a été ouverte afin de déterminer :

l’origine exacte de l’incendie,

les éventuelles responsabilités,

et les circonstances précises dans lesquelles les personnes présentes ont tenté d’évacuer le bâtiment.

Aucune piste — accidentelle ou criminelle — n’est exclue à ce stade, selon les autorités locales.

Émotion et attente

La nouvelle a suscité une vive inquiétude en Israël, notamment au sein de la famille et des proches de la jeune fille. Les autorités appellent à la prudence face aux informations non confirmées circulant sur les réseaux sociaux.

Dans l’attente de confirmations officielles, l’espoir demeure. Chaque minute compte désormais pour faire la lumière sur le sort de Charlotte Nidam.

Israël Actualités