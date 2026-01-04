Réactions de La France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon sur l’arrestation du Narcotrafiquant Maduro

Réactions de La France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon

L’intervention militaire américaine ayant conduit à l’arrestation de Nicolás Maduro a suscité une condamnation immédiate et virulente de la part de La France insoumise.

Position officielle de LFI

Dans un communiqué diffusé dans la journée, LFI a dénoncé ce qu’elle qualifie de

« coup de force impérialiste en violation totale du droit international et de la souveraineté d’un État ».

Le mouvement estime que :

l’arrestation d’un chef d’État étranger par une puissance militaire extérieure constitue un précédent extrêmement dangereux ;

; aucune accusation, même grave, ne saurait justifier une intervention armée unilatérale ;

; cette opération affaiblit durablement le cadre multilatéral et l’autorité des institutions internationales.

Déclaration de Jean-Luc Mélenchon

Le leader de LFI, Jean-Luc Mélenchon, a réagi sur les réseaux sociaux et lors d’une prise de parole publique en dénonçant une opération qu’il juge illégale :

« Les États-Unis n’ont aucun droit à renverser des gouvernements par la force. Le droit international n’est pas à géométrie variable. »

Jean-Luc Mélenchon a également mis en garde contre :

une normalisation des interventions militaires extraterritoriales ,

, un risque d’embrasement régional en Amérique latine,

et une logique de justice du plus fort, incompatible selon lui avec les principes défendus par la France.

Critique de la position française

LFI reproche par ailleurs à l’exécutif français une réaction jugée trop ambiguë, estimant que Paris devrait :

condamner sans réserve l’opération américaine,

l’opération américaine, exiger une saisine immédiate du Conseil de sécurité de l’ONU ,

, refuser toute reconnaissance politique des autorités issues de cette intervention.

« La France ne peut défendre le multilatéralisme d’un côté et tolérer sa destruction de l’autre », a résumé un député insoumis.

Une fracture idéologique marquée en France

Ces prises de position illustrent une fracture nette au sein du paysage politique français :

LFI et une partie de la gauche : condamnation absolue de l’intervention, quel que soit le régime visé.

: condamnation absolue de l’intervention, quel que soit le régime visé. Majorité présidentielle : condamnation juridique mais discours plus mesuré sur la nature du régime Maduro.

: condamnation juridique mais discours plus mesuré sur la nature du régime Maduro. Droite et centre : critiques prudentes, parfois accompagnées d'un rappel sur le caractère autoritaire et criminel du pouvoir vénézuélien.

: critiques prudentes, parfois accompagnées d’un rappel sur le caractère autoritaire et criminel du pouvoir vénézuélien.

L’arrestation de Maduro révèle moins un consensus moral qu’un affrontement idéologique : faut-il combattre les dictatures à tout prix, ou refuser la force même contre les tyrans ?

