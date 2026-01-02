Israël en guerre : Israel Katz aurait ordonné à Tsahal de se préparer à reprendre les combats à Gaza, tant que le Hamas refuse de se désarmer

Selon des informations rapportées par le site israélien Walla, le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a ordonné à Tsahal de se préparer à une éventuelle reprise des combats intenses dans la bande de Gaza contre le Hamas.

Walla précise qu’Israel Katz a donné cet ordre compte tenu de la situation actuelle dans l’enclave palestinienne, où le Hamas refuse toujours de se désarmer.

Par ailleurs, le site d’information israélien a également révélé que, malgré les informations faisant état d’un accord entre le président américain Donald Trump et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour rouvrir le point de passage dévasté de Rafah dans les deux sens, les services de sécurité israélien ont précisé qu’à ce jour, aucune instruction n’a été reçue des autorités politiques concernant de tels préparatifs.

Une source sécuritaire a également indiqué qu’il est peu probable qu’Israël autorise l’entrée de marchandises dans la bande de Gaza, car cela impliquerait la reconstruction de la bande de Gaza sans le retour de Ran Gvili, le dernier otage décédé, la démilitarisation de la bande de Gaza et le désarmement du Hamas.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’État hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. La dépouille d’un otage est encore détenue en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités