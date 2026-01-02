Tensions diplomatiques : Donald Trump envisage des sanctions contre l’Espagne après le blocage de livraisons d’armes à Israël

Le président américain Donald Trump envisage l’imposition de sanctions contre l’Espagne, à la suite de décisions prises par le gouvernement socialiste espagnol visant à interdire l’accès à ses ports et à son espace aérien aux navires et avions américains transportant des armes destinées à Israël.

Selon plusieurs sources, Madrid aurait récemment refusé l’entrée dans ses ports à des navires de fret américains acheminant du matériel militaire vers Israël, dans un contexte de guerre déclenchée par les attaques du Hamas. Ces mesures ont également concerné l’interdiction de l’utilisation de bases espagnoles par les forces armées américaines pour des opérations logistiques à destination de Jérusalem.

Cette décision constitue une dispute maritime et diplomatique rare entre deux membres de l’OTAN. Elle a provoqué une vive réaction à Washington, où ces entraves sont perçues comme une tentative directe d’empêcher Israël d’exercer son droit à la légitime défense.

La Commission maritime fédérale (FMC) des États-Unis a d’ailleurs ouvert l’an dernier une enquête officielle sur l’Espagne, après que les autorités portuaires ont refusé l’accès à au moins trois navires de fret transportant des armes américaines — dont deux battant pavillon américain.

Parallèlement, le gouvernement espagnol a annoncé une politique visant à interdire le survol de son espace aérien par des avions transportant du matériel militaire à destination d’Israël. Madrid est allé plus loin encore en annulant un contrat d’armement d’environ 700 millions d’euros, portant sur des lance-roquettes conçus par l’industrie de défense israélienne.

Ces décisions, qualifiées par de nombreux observateurs d’hostiles et idéologiques, suscitent de fortes inquiétudes quant à leurs conséquences sur le commerce international, la coopération militaire transatlantique et la crédibilité de l’Espagne au sein de l’Alliance atlantique. Elles alimentent également les accusations d’un biais politique et idéologique à caractère antisémite, alors que seul l’État hébreu semble visé par ces restrictions.

À Washington, l’option de sanctions économiques et diplomatiques à l’encontre de Madrid est désormais ouvertement évoquée par l’administration Trump, marquant un nouveau palier dans la dégradation des relations entre les deux alliés historiques.

Israël Actualités – Rédaction