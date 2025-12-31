Israël en guerre : le ministère israélien des Affaires étrangères fustige les critiques internationales concernant l’action d’Israël dans la bande de Gaza

Dans un communiqué publié aujourd’hui, le ministre israélien des Affaires étrangères a rejeté une déclaration commune publiée par un groupe de pays dirigé par le Royaume-Uni concernant la situation à Gaza.

Cette déclaration commune, publiée hier soir par la Grande-Bretagne, le Canada, la France et d’autres pays, affirme que la situation humanitaire à Gaza s’est à nouveau détériorée et est très préoccupante. Les pays appellent également, dans cette déclaration, l’État d’Israël à prendre des mesures urgentes.

Dans son communiqué, le ministère israélien des Affaires étrangères a qualifié cette déclaration de «fausse mais sans surprise», l’accusant de négliger la nécessité de désarmer le Hamas.

Le ministère israélien a également souligné que la déclaration passait sous silence l’amélioration de la situation humanitaire à Gaza depuis le début du cessez-le-feu et a précisé que ces progrès étaient le fruit de ses efforts, menés en coordination avec les États-Unis, malgré les tentatives du Hamas de détourner l’aide humanitaire à des fins terroristes.

En outre, le ministère israélien a aussi fait remarquer que, si les États-Unis et Israël collaborent à un plan de démantèlement du Hamas, les autres pays signataires de la déclaration n’ont pas apporté de soutien constructif.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’État hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. La dépouille d’un otage est encore détenue en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités